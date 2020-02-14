Мантуров: "Русал" получит долгосрочный контракт на подачу электричества заводу в Сардинии

РИМ, 14 февраля. /ТАСС/. Алюминиевый холдинг "Русал" получит долгосрочный контракт на поставки электричества для своего глиноземного предприятия на Сардинии, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Мантуров и Ди Майо являются сопредседателями российско-итальянского экономического совета.

"Мы обращались к итальянской стороне с просьбой урегулировать вопрос о предоставлении долгосрочного контракта на электроэнергию и о разрешении на модернизацию. Первая часть, связанная с электроэнергией, потребовала даже изменения в закон, и господи Ди Майо меня проинформировал о том, что это сделано, и в ближайшее время будет доведено до компании",- сказал Мантуров.

По его словам, принятые изменения в законодательство Италии предоставляют возможность формировать долгосрочную перспективу по обеспечению электричеством инвестиционных проектов. "Русаловские предприятия будут получать бокситы из Африки, из Гвинеи, и дальше перерабатывать их в глинозем для последующей поставки в Россию", - пояснил Мантуров.

Также он сообщил, что договорился с Ди Майо о проведении отдельных консультаций с руководством итальянских ведомств, отвечающих за экологию, о модернизации комплекса "Лукойла" на Сицилии.

"Русал" владеет глиноземным предприятием Eurallumina на Сардинии, контрольный пакет которого приобрел у Rio Tinto в 2006 году. В 2009 году работа завода была приостановлена.