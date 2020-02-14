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Глава МВФ подчеркнула важность принятия мер для смягчения последствий коронавируса

Кристалина Георгиева заявила, что ближайшие несколько недель будут иметь решающее значение в отношении влияния вспышки заболевания на экономику Китая и всего мира

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Международное сообщество должно принять политические меры реагирования, которые смягчат последствия вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, для мировой экономики. Такое мнение высказала в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Георгиевой, ближайшие несколько недель будут иметь решающее значение в отношении влияния вспышки заболевания на экономику Китая и всего мира. Правительства и ЦБ стран, надеется глава фонда, "объединятся с целью разработки" соответствующих мер, как только воздействие вируса на экономику станет понятным. "Потом мы сможем договориться о синхронных или даже лучше скоординированных мерах для защиты мировой экономики от более серьезного потрясения, - отметила она. - Сможем ли мы это сделать? Да. Мы это сделаем? Я думаю, что так и будет".

Георгиева отметила, что "Китай обладает способностями для восстановления" своей экономики. Еще раз указав на сохраняющуюся неопределенность в связи с возможными последствиями распространения вируса, она заявила, что "неопределенность становится новой реальностью" для мира.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, жертвами вируса в Китае стали 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы более 63,8 тыс.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмонияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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