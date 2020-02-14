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Китайская вирусная пневмония

СМИ: Facebook из-за коронавируса отменила конференцию в Сан-Франциско

Мероприятие ежегодно приносит городу около $11 млн прибыли

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Американская компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, не будет проводить запланированную на начало марта конференцию в Сан-Франциско (штат Калифорния) из-за вспышки в китайском городе Ухань заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу газета San Francisco Chronicle.

Международная конференция по маркетингу должна была начаться 9 марта и завершиться 12 марта. Как сообщил журналистам издания представитель Facebook Энтони Харрисон, мероприятие отменили "в целях предосторожности" из-за "опасности для здоровья людей, связанной с коронавирусом".

Представители туристической ассоциации города сообщили, что в 2021 и 2022 годах Facebook планирует проводить указанную конференцию. Согласно приведенным оценкам, она ежегодно приносит Сан-Франциско прибыль в размере около $11 млн.

В Facebook пока не представили комментариев по запросу ТАСС относительно отмены конференции.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию. Власти Китая подтвердили более 63,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 1380 инфицированных умерли, выздоровели свыше 6,7 тыс. человек.

Теги
СШАКитайКитайская вирусная пневмония
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