Сервис доставки еды Delivery Club восстановил работу

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сервис доставки еды Delivery Club восстановил свою работу после сбоя, вызванного повышенным спросом. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Сервис Delivery Club вернулся к работе в штатном режиме. Мы приносим пользователям извинения за неудобства и уже принимаем меры, чтобы не допустить повторения такой ситуации. Курьерам, которым пришлось ждать новые заказы, будет выплачена компенсация", - сказал вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез.

Также вице-президент сообщил, что только за январь приложение Delivery Club установили более миллиона новых пользователей. "Перед сегодняшним сбоем мы планировали установить новый суточный рекорд по количеству заказов. Мы проведем самую серьезную работу, чтобы никакие всплески спроса не могли повлиять в дальнейшем на планы наших клиентов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что пользователи Delivery Club могут испытывать сложности при заказе еды из-за ажиотажного спроса. Также кратковременные трудности возникали у другого крупного сервиса доставки "Яндекс. Еда".