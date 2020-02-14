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РФ обратилась к Италии с просьбой о 10 тыс. дополнительных разрешениях на грузоперевозки

В Италии пообещали рассмотреть такую возможность

РИМ, 14 февраля. /ТАСС/. Россия запросила у Италии выдачу 10 тыс. дополнительных разрешений на грузоперевозки, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам встречи с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо.

"Я сегодня обратился к коллеге, чтобы увеличили количество разрешений дополнительно на 10 тысяч. Господин Ди Майо обещал рассмотреть такую возможность, и я уверен, что не составит большого труда это сделать", - сказал он.

По его словам, за 9 месяцев 2019 года между Россией и Италией было перевезено 660 тыс. т грузов, и итальянские коллеги по просьбе России выдали 4 тыс. дополнительных разрешений. "Мы видим, и этого уже не хватает", - констатировал министр.

"Мы видим, что сохраняется большой интерес у итальянских предпринимателей по инвестициям в российскую промышленность, в российскую инфраструктуру. Мы всячески приветствуем участие иностранных компаний в инфраструктурных проектах в России", - подчеркнул Мантуров.

Он также сообщил, что следующее заседание российско-итальянского совета по сотрудничеству состоится в России в октябре этого года.

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