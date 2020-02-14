Участники политических кампаний в США смогут размещать в Facebook оплаченные материалы

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Участники политических кампаний в США смогут размещать в соцсети Facebook материалы, созданные по заказу и оплаченные теми бизнес-партнерами, которые оказали влияние на содержание этих материалов. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNBC, отметив, что такие материалы не будут считаться рекламой, но те, кто их готовит, обязаны будут разглашать источники финансирования. Ранее действовавшие в Facebook правила не предусматривали размещения таких материалов, получивших название "брендированный контент".

"Такие материалы отличаются от политической рекламы, но в любом случае мы считаем важным, чтобы пользователи имели представление о том, что они видят оплаченные материалы на наших платформах, - привела телекомпания заявление представителя Facebook. - После обсуждения с представителями различных политических кампаний мы согласились с тем, что в политических дискуссиях на наших платформах есть место для такого рода материалов".

Как пояснила CNBC, руководство Facebook считает, что такого рода оплаченные материалы отличаются от рекламы тем, что они не направлены на определенную категорию пользователей соцсети. Кроме того, Facebook не будет давать независимым экспертам указаний о проверке содержания оплаченных материалов на соответствие фактам в случае, если материал оплачен тем политиком, речь которого излагается в материале.

Ранее глава и основатель Facebook Марк Цукерберг высказывался за сохранение в соцсети возможности размещать политическую рекламу. По его мнению, такая реклама важна, особенно для региональных политиков и правозащитных организаций, которым в СМИ уделено недостаточно внимания.