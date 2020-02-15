American Airlines отложила возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX до августа

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Американская авиакомпания American Airlines отложила возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX вплоть до 18 августа. Об этом авиакомпания сообщила в пятницу на своем сайте . Ранее она заявляла, что не будет эксплуатировать самолеты этого типа вплоть до 3 июня.

"American Airlines находится в постоянном контакте с Федеральным авиационным управлением США, Министерством транспорта США и с авиакомпанией Boeing, - указывается в заявлении. - Основываясь на последней полученной информации, авиакомпания ожидает возобновления регулярного коммерческого использования самолетов Boeing 737 MAX 18 августа 2020 года". Они будут вводиться в эксплуатацию постепенно на протяжении августа и сентября.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при крушении самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что Федеральное авиационное управление США может сертифицировать новое программное обеспечение и учебные курсы для пилотов самолетов этого типа в феврале или в марте.