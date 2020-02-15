AFP: Куба намерена к лету выплатить более €30 млн просроченного долга

ГАВАНА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Кубы к концу мая планируют погасить просроченную задолженность перед несколькими странами на сумму более €30 млн. Об этом в пятницу сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на письмо заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса.

"Мы намерены постепенно ликвидировать все задолженности за 2019 год перед Австрией, Бельгией, Великобританией, Японией, Францией и Испанией до 31 мая этого года, что является самой ранней реалистичной датой", - приводит агентство выдержки из письма, адресованного председателю Парижского клуба кредиторов Одиле Рено-Бассо.

По данным дипломатических источников AFP, в 2019 году Куба просрочила платежи на сумму €32-33 млн.