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AFP: Куба намерена к лету выплатить более €30 млн просроченного долга

По данным агентства, Гавана просрочила платежи Австрии, Бельгии, Великобритании, Японии, Франции и Испании

ГАВАНА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Кубы к концу мая планируют погасить просроченную задолженность перед несколькими странами на сумму более €30 млн. Об этом в пятницу сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на письмо заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса.

"Мы намерены постепенно ликвидировать все задолженности за 2019 год перед Австрией, Бельгией, Великобританией, Японией, Францией и Испанией до 31 мая этого года, что является самой ранней реалистичной датой", - приводит агентство выдержки из письма, адресованного председателю Парижского клуба кредиторов Одиле Рено-Бассо.

По данным дипломатических источников AFP, в 2019 году Куба просрочила платежи на сумму €32-33 млн.

Теги
АвстрияБельгияЯпонияИспанияВеликобританияКубаФранция
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