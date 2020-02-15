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Санкции США против Huawei

WSJ: Пентагон снял возражения против ужесточения поставок для Huawei

Ранее Министерство обороны США выступало против подобной меры, поскольку она приведет к сокращению прибылей американских разработчиков микропроцессоров
Описание
© AP Photo/Mark Schiefelbein

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США сняло возражения против предложения администрации президента Дональда Трампа ужесточить требования к американским компаниям-производителям микропроцессоров, поставляющих продукцию китайской корпорации Huawei через зарубежные филиалы. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники.

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По их данным, в администрации США продолжается обсуждение предложения ужесточить порядок выдачи Министерством торговли особых лицензий на поставку продукции частным зарубежным компаниям, внесенным в черный список. Такой лицензии не требуется, если контент продукции является американским на 25% и менее. В администрации Трампа хотят снизить данный порог до 10%, что существенно сузит ассортимент продукции, разрешенной к продаже Huawei без разрешения Минторга, поясняет газета.

По ее сведениям, ранее Пентагон возражал против подобной меры, потому что она привела бы к сокращению прибылей американских разработчиков микропроцессоров. Эти прибыли принципиально важны для финансирования новых прорывных технологий. Минобороны США само заинтересовано в получении подобных разработок. Газета не поясняет, почему Пентагон изменил свою позицию.

Газета обратилась в Пентагон, где отказались подтверждать данные, изложенные в публикации.

Теги
СШАКитайСанкции США против Huawei
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