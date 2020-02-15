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В Airbus прокомментировали повышение пошлин США на самолеты из ЕС

Авиастроительная корпорация считает, что это решение навредит авиакомпаниям и пассажирам из США

ТАСС, 15 февраля. Авиастроительная корпорация Airbus считает, что повышение американским правительством тарифов на самолеты европейского производства навредит авиакомпаниям из США. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

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Согласно распространенному в пятницу заявлению аппарата представителя США на торговых переговорах, власти этой страны с 18 марта увеличивают пошлины на воздушные суда, импортируемые из ЕС, с 10 до 15%.

"Решение представителя США на торговых переговорах принято без учета множества обращений со стороны американских авиакомпаний, в которых подчеркивается, что они и пассажиры из США в конечном итоге вынуждены будут платить эти пошлины", - цитирует Reuters сообщение Airbus. В компании выразили надежду, что Соединенные Штаты изменят свою позицию.

Арбитраж Всемирной торговой организации в начале октября 2019 года разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС тарифы почти на $7,5 млрд в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.

Теги
СШАФранция
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США повысят пошлины на самолеты из ЕС
Пошлины вырастут до 15%, решение вступит в силу 18 марта
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