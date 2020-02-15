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Китайская вирусная пневмония
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ЦБ Китая поможет компаниям вернуться к работе в условиях распространения коронавируса

Председатель финансового регулятора Фань Ифэй отметил, что центробанк постоянно координирует свои действия с прочими компетентными ведомствами республики

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Народный банк Китая (НБК, центробанк) окажет содействие предприятиям страны с целью восстановления их работы и преодоления ряда сложностей на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщил в субботу заместитель председателя финансового регулятора Фань Ифэй.

"Мы приняли целый ряд стратегических мер и все возможные шаги для оказания содействия деятельности по борьбе с вирусом и восстановлению работы предприятий", - рассказал он на пресс-конференции.

По словам чиновника, центробанк страны постоянно координирует свои действия с прочими компетентными ведомствами Китая. "Мы будем обеспечивать стабильное развитие КНР, минимизируем негативное воздействие коронавируса [на экономику], выполним все задачи, которые поставила перед нам Коммунистическая партия Китая", - подытожил Фань Ифэй.

Льготные займы

Банки Китая и компетентные институты финансового сектора страны в свою очередь выделили на борьбу с новым коронавирусом и ликвидацию вызванных им негативных последствий на экономику льготные займы в размере более 537 млрд юаней (около $82 млрд). Об этом сообщил в субботу замглавы Государственного комитета по контролю и управлению страхованием КНР Лян Тао.

"Также были выданы среднесрочные и долгосрочные кредиты для оказания поддержки и восстановления деятельности предприятий и производственных организаций, на которых негативно повлияла вспышка вируса", - рассказал он на пресс-конференции.

По словам чиновника, средства финансовой поддержки на оптимальных условиях были предоставлены и многим компаниям в сфере услуг - магазинам и торговым центрам, гостиницам, ресторанам, туристическим и культурно-развлекательным организациям, транспортно-логистическим компаниям.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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