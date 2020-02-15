Глава МИД Китая усомнился в актуальности заключения второй фазы торговой сделки с США

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Заключение второй стадии китайско-американского торгового соглашения на текущий момент вряд ли актуально. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает в субботу МИД Китая.

По его данным соответствующее заявление дипломат сделал в Берлине в интервью агентству Reuters.

"Мы уже достигли соглашения, зачем вносить изменения? Первая фаза торговой сделки распространяется не только на торговлю, но и на многие другие сферы, например, интеллектуальную собственность, курсы валют, на сферу финансов, - приводит сайт министерства слова Ван И. - По содержанию это довольно насыщенный договор".

По словам министра, прежде чем приступить к согласованию второй стадии торговой сделки с Вашингтоном, Пекин хотел бы увидеть реальные результаты, которые принесло соглашение первой фазы.

"В ходе этого процесса Китай и США могут постоянно накапливать опыт, подводить итоги. И уже после этого начать размышлять о втором этапе соглашения", - подытожил Ван И.

Перспективы устранения торговых противоречий

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что выполнение первого этапа новой торговой договоренности Пекина и Вашингтона замедлилось из-за распространения в Китае коронавируса. Первая фаза договоренности между США и Китаем об урегулировании торговых споров, в рамках которой стороны понижают пошлины на продукцию друг друга, вступила в пятницу в силу. Именно на 14 февраля выпало завершение 30-дневного срока с момента подписания соглашения 15 января в Белом доме.