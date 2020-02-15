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ПСБ открыл в Удмуртии центр сопровождения клиентских операций

Сервисный центр ПСБ занимает четыре этажа площадью около 3 тыс. кв. м 

ТАСС, 15 февраля. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл в Удмуртии круглосуточный центр сопровождения клиентских операций на 400 рабочих мест для жителей республики.

По словам главы ПСБ Петра Фрадкова, данный центр будет поддерживать операции клиентов по всей стране. В нем будет запущено направление IT-сопровождения и внедрения соответствующих решений для систем банка, а также заработают подразделения по сопровождению и поддержке операций клиентов розничного, среднего и малого бизнесов.

В свою очередь глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что открытию центра ПСБ способствовала активная работа правительства республики по инвентаризации неиспользуемого имущества, благодаря которой на ранее пустующих площадях теперь находится деловой центр с подразделениями крупнейших федеральных компаний, а бюджет дополнительно получит 343 млн руб.

Сервисный центр ПСБ занимает четыре этажа площадью около 3 тыс. кв. м и находится на территории бывшего инженерного корпуса завода "Буммаш". Он создан для централизации функций по поддержке бизнес-процессов, что позволяет повысить качество, эффективность и скорость обслуживания клиентов банка.

Теги
РоссияУдмуртия
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