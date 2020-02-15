Глава МИД Китая призвал ЕС создать всем компаниям равные условия для развития 5G

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Европейский союз должен создать одинаковые условия для всех компаний, включая Huawei, для развития сети нового поколения 5G. C таким призывом выступил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

"5G - это актуальная тема. Я знаю, что позиции у стран ЕС разные. Каждая страна самостоятельно принимает решение в сфере информационной безопасности, но надо обеспечить равные условия для всех компаний и справедливую атмосферу в соответствии с рыночными нормами. Думаю, что каждое государство примет независимое и мудрое решение", - отметил Ван И, говоря об участии компании Huawei в развитии 5G в Европе.

29 января Еврокомиссия опубликовала дорожную карту по созданию систем 5G в странах Евросоюза, в которой говорилось, что ЕС ограничит иностранным компаниям доступ к участию в их создании из соображений национальной безопасности. Фактически речь идет о создании юридической базы для ограничения доступа к работе по созданию европейской системы 5G для таких компаний, как, например, Huawei. Корпорация оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью оборудования Huawei, используемого в разных странах мира. Это привело к усилению оказываемого на нее международного давления.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.