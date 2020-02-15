{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Росавтодоре сообщили, когда завершится строительство обхода Анапы

Объект планируют сдать в декабре 2021 года

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство автодороги в обход Анапы - участка скоростного коридора из Краснодарского края к Севастополю, который освободит город-курорт от транзитного транспорта, планируется завершить до конца 2021 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Росавтодора в субботу.

"Запланированный срок сдачи объекта - декабрь 2021 года <…> В составе обхода будут возведены две транспортные развязки и пять путепроводов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обход Анапы станет частью скоростного коридора из Краснодарского края к Севастополю. Пропускная способность дороги составит порядка 35 тыс. автомобилей в сутки. Разработка проекта началась в 2012 году, в июне 2019 года он был одобрен Главгосэкспертизой РФ.

"Строительство обхода Анапы расширит возможности транспортной связи Крыма с материковой частью Российской Федерации. Участок станет альтернативным направлением для отрезка трассы, проходящего через Анапу. Он позволит освободить дорожную сеть города от транзитного транспорта", - приводятся в сообщении слова заместителя министра транспорта РФ, руководителя Росавтодора Андрея Костюк.

Сообщается, что в настоящее время дорога готова на 45%. Работы по строительству ведутся на участках обхода Анапы с 47-го по 52-й км, а реконструкцию проводят на участках с 52-го по 73-й км и с 73-го по 100-й км. Реконструкция последнего участка трассы ведется в два этапа. Первый подразумевает строительство путепровода, устройство разворотной левосторонней петли и подходов к путепроводу, второй - возведение моста, трех транспортных развязок и пяти путепроводов.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Единому реестру самостроев могут присвоить федеральный статус к осени 2020 года
Пока реестр работает только в тестовом режиме и носит лишь информационный характер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС