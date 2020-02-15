В Росавтодоре сообщили, когда завершится строительство обхода Анапы

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство автодороги в обход Анапы - участка скоростного коридора из Краснодарского края к Севастополю, который освободит город-курорт от транзитного транспорта, планируется завершить до конца 2021 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Росавтодора в субботу.

"Запланированный срок сдачи объекта - декабрь 2021 года <…> В составе обхода будут возведены две транспортные развязки и пять путепроводов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обход Анапы станет частью скоростного коридора из Краснодарского края к Севастополю. Пропускная способность дороги составит порядка 35 тыс. автомобилей в сутки. Разработка проекта началась в 2012 году, в июне 2019 года он был одобрен Главгосэкспертизой РФ.

"Строительство обхода Анапы расширит возможности транспортной связи Крыма с материковой частью Российской Федерации. Участок станет альтернативным направлением для отрезка трассы, проходящего через Анапу. Он позволит освободить дорожную сеть города от транзитного транспорта", - приводятся в сообщении слова заместителя министра транспорта РФ, руководителя Росавтодора Андрея Костюк.

Сообщается, что в настоящее время дорога готова на 45%. Работы по строительству ведутся на участках обхода Анапы с 47-го по 52-й км, а реконструкцию проводят на участках с 52-го по 73-й км и с 73-го по 100-й км. Реконструкция последнего участка трассы ведется в два этапа. Первый подразумевает строительство путепровода, устройство разворотной левосторонней петли и подходов к путепроводу, второй - возведение моста, трех транспортных развязок и пяти путепроводов.