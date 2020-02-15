Глава Минэнерго США считает, что Россия не сможет сама достроить "Северный поток - 2"

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. США исходят из того, что российская сторона не сможет своими силами завершить строительство газопровода "Северный поток - 2". С таким утверждением выступил в субботу в интервью агентству Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США Дэн Бруйетт.

Ему задали вопрос относительно того, считает ли он, что Россия сможет обойти американские санкции, завершив строительство газопровода собственными силами. "Они не смогут", - приводит агентство слова главы американского энергетического ведомства. "Им грозит очень длительная задержка, потому что у России нет соответствующих технологий", - полагает Бруйетт. "Если они разработают ее [технологию], мы посмотрим, что мы сможем сделать", - добавил он.

В пятницу глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью этому же агентству выразил уверенность в том, что российская сторона сможет найти судно для завершения строительства "Северного потока - 2". Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что газопровод может быть достроен судном "Академик Черский". Однако необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике.

"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладывают от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейские партнеры "Газпрома" по проекту - германские Uniper и Wintershall, OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В конце 2019 года сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Затем его подписал президент США Дональд Трамп. На этом фоне базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.