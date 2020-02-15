{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"КамАЗ" и Sollers обсуждают возможность создания альянса

Ранее сообщалось, что решение о схеме альянса планируется принять до конца 2020 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей "КамАЗ" и один из основных в РФ производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) Sollers проводят переговоры о создании альянса. Об этом в субботу ТАСС сообщил представитель Sollers.

"Да, подтверждаем, - сказал собеседник агентства. - Вопрос создания альянса и конкретные области кооперации действительно обсуждаем".

Ранее представитель "КамАЗа" сообщил изданию "Ведомости", что принципиальное решение о создании альянса с Sollers уже принято. По данным источника "Ведомостей", имеющего отношение к "КамАЗу", решение о схеме альянса, одним из вариантов которой может стать слияние бизнеса, планируется принять до конца 2020 года. При этом источник, близкий к Sollers, утверждает, что речи о каких-либо слияниях или акционерных изменениях пока не идет.

"Ведомости" сообщают, что интерес "КамАЗа" к альянсу с Sollers связан, помимо прочего, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков, а Sollers в случае создания альянса сможет расширить рыночные ниши. "Прежде всего альянс будет заниматься совместным развитием новых форм потребления коммерческих автомобилей, технологиями цифровизации продаж и маркетинга", - цитирует издание источник, близкий к Sollers.

В настоящее время формируется дорожная карта по созданию альянса, утверждают "Ведомости". На первом этапе компании намерены реализовать совместные инвестиционные проекты в сфере производства автокомпонентов и развития новых технологий, а также "цифровой трансформации в области маркетинга и продаж", уточняет источник, близкий к "КамАЗу".

Идея создания альянса представлена вице-премьеру Юрию Борисову и руководству Минпромторга, отмечает издание. Представитель Борисова, Минпромторг, госкорпорация "Ростех" и германский автоконцерн Daimler пока не прокомментировали "Ведомостям" поступившую информацию.

Крупнейшие производители

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "КамАЗа", согласно размещенной на сайте компании информации, являются госкорпорация "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и германский автоконцерн Daimler (15%).

Sollers - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford, SsangYong и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские - SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Мажоритарным акционером Sollers является Вадим Швецов. В 2018 году выручка группы Sollers выросла на 10,4% - до 39,4 млрд рублей. Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 481 млн рублей. В 2018 году группа Sollers получила чистую прибыль в размере 46 млн рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
WSJ: США могут запретить поставки Китаю авиадвигателей компании CFM International
По данным издания, представители американских властей опасаются, что в КНР могут использовать двигатели для создания собственных аналогов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС