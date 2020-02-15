"КамАЗ" и Sollers обсуждают возможность создания альянса

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей "КамАЗ" и один из основных в РФ производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) Sollers проводят переговоры о создании альянса. Об этом в субботу ТАСС сообщил представитель Sollers.

"Да, подтверждаем, - сказал собеседник агентства. - Вопрос создания альянса и конкретные области кооперации действительно обсуждаем".

Ранее представитель "КамАЗа" сообщил изданию "Ведомости", что принципиальное решение о создании альянса с Sollers уже принято. По данным источника "Ведомостей", имеющего отношение к "КамАЗу", решение о схеме альянса, одним из вариантов которой может стать слияние бизнеса, планируется принять до конца 2020 года. При этом источник, близкий к Sollers, утверждает, что речи о каких-либо слияниях или акционерных изменениях пока не идет.

"Ведомости" сообщают, что интерес "КамАЗа" к альянсу с Sollers связан, помимо прочего, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков, а Sollers в случае создания альянса сможет расширить рыночные ниши. "Прежде всего альянс будет заниматься совместным развитием новых форм потребления коммерческих автомобилей, технологиями цифровизации продаж и маркетинга", - цитирует издание источник, близкий к Sollers.

В настоящее время формируется дорожная карта по созданию альянса, утверждают "Ведомости". На первом этапе компании намерены реализовать совместные инвестиционные проекты в сфере производства автокомпонентов и развития новых технологий, а также "цифровой трансформации в области маркетинга и продаж", уточняет источник, близкий к "КамАЗу".

Идея создания альянса представлена вице-премьеру Юрию Борисову и руководству Минпромторга, отмечает издание. Представитель Борисова, Минпромторг, госкорпорация "Ростех" и германский автоконцерн Daimler пока не прокомментировали "Ведомостям" поступившую информацию.

Крупнейшие производители

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "КамАЗа", согласно размещенной на сайте компании информации, являются госкорпорация "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и германский автоконцерн Daimler (15%).

Sollers - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford, SsangYong и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские - SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Мажоритарным акционером Sollers является Вадим Швецов. В 2018 году выручка группы Sollers выросла на 10,4% - до 39,4 млрд рублей. Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 481 млн рублей. В 2018 году группа Sollers получила чистую прибыль в размере 46 млн рублей.