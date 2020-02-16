WSJ: США могут запретить поставки Китаю авиадвигателей компании CFM International

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета на дальнейшие поставки в Китай авиадвигателей, произведенных франко-американской компанией CFM International. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание указывает, что двигатели LEAP-1C производства CFM International - совместного предприятия французской компании Safran и американской General Electric - используются в разрабатываемом новом лайнере C919 производства Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC). По данным источников издания, представители американских властей опасаются, что китайская сторона может использовать двигатели CFM International для создания собственных аналогов, которые позволят ей выйти на мировой рынок, что не соответствует интересам США.

В то же время в GE настаивают на том, что скопировать двигатели LEAP-1C "намного сложнее, чем кажется некоторым представителям администрации". При этом в компании подчеркнули, что разнообразные модели двигателей производства CFM International уже длительное время находятся в распоряжении китайских специалистов. Источники издания указывают, что запрет на поставки двигателей может быть введен в четверг.

15 января в Вашингтоне состоялась церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.