"Известия" сообщили о пятикратном росте ущерба природе РФ от нефтепродуктов в 2018 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Размер ущерба окружающей среде от продуктов нефтяной промышленности увеличился с 1 млрд рублей в 2017 году до 5,1 млрд в 2018. Об этом сообщила в воскресенье газета "Известия" со ссылкой на отчет Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Как объяснили "Известиям" в пресс-службе Росприроднадзора, причиной роста негативного воздействия на почву, недра, воздух, воду, растительный и животный мир являются систематические нарушения, допускаемые предприятиями в связи с изношенностью трубопроводов и оборудования, а также недобросовестное соблюдение правил эксплуатации и профилактики технического оснащения.

По словам опрошенных "Известиями" экспертов, одним из основных факторов, провоцирующих рост вредных выбросов, являются климатические изменения, в частности, глобальное потепление.

Так, например, по словам собеседника газеты - директора Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгия Сафонова, российская нефтегазовая инфраструктура в северных широтах и арктическом поясе не была рассчитана на протаивание грунтов, к которому привела рекордно теплая температура в 2019 году. По его словам, в том числе разрушение грунтов приводит к разливам нефти и другим нарушениям.

Также среди факторов называют недостаток внимания к экологическим проблемам со стороны властей, взывая к необходимости модернизировать регуляторные меры и повысить ответственность бизнеса.

По данным газеты, предприятия и компании центральной и южной части России, Сибирского и Уральского округов допустили в 2018 году наибольшее количество нарушений. В то же время, согласно предварительным подсчетам Росприроднадзора, в 2019 году число нарушений снизилось, однако отчет будет опубликован ближе к концу 2020 года.