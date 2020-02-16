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Роухани: 2019 год стал первым, когда экономика Ирана не зависела напрямую от нефти

По словам иранского президента, Тегеран сумел справиться с максимальным давлением Вашингтона

ТЕГЕРАН, 16 февраля. /ТАСС/. Прошлый год стал первым в истории Ирана, когда экономика страны не зависела напрямую от экспорта нефти. Об этом заявил на пресс-конференции в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

"Это первый год, когда наша экономика перестала быть зависимой от нефти", - сказал он. Президент добавил, что "прогресс может показаться не таким большим, но цифры говорят... о положительной динамике".

Он отметил, что "Иран сумел справиться с максимальным давлением США". "Санкции создали проблемы, но они не достигли своих целей", - сказал Роухани.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из ядерной сделки, в связи с чем ее будущее оказалось под вопросом.

Теги
СШАИранРоухани, Хасан
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