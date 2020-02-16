В Ингушетии откроют молокоперерабатывающий завод с экспортом продукции в КНР и Нидерланды

МАГАС, 16 февраля. /ТАСС/. Молокоперерабатывающий завод "ЮгАгроПром", который планирует экспортировать сухое молоко в Китай и сыр в Нидерланды, откроют в начале 2021 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Ингушетия" Жамлаил Бузуртанов.

"До конца года мы планируем завершить реализацию инвестиционного проекта по созданию молокоперерабатывающего завода, чтобы в 2021 году запустить предприятие. Проект сможет не только покрыть потребности региона в молочной продукции на определенную долю, но и поставлять продукцию внутри страны и экспортировать ее в Китай и Нидерланды. Это молочные продукты, произведенные из сырого молока, - сметана, масло, кефир, йогурт, творог, сыр, а также сухое молоко", - сказал Бузуртанов.

По его словам, предприятие уже располагает предложениями по закупке у завода продукции как от регионов России, так и от зарубежных стран, которые готовы к сотрудничеству.

"При запуске завода инвестор сможет все объемы первоначально поставлять в Москву, а при увеличении объемов продукцию можно будет поставлять в Китай. К инвестору также приезжали представители Нидерландской компании DMA Trans B.V., которые намерены поставить молочное стадо в количестве до 1300 голов, производительностью от 40 литров молока в сутки с одной коровы в регион с GPS-датчиками, чтобы по немецкой технологии производить сыр, который они будут приобретать у завода", - отметил собеседник агентства.

Экологичное производство

Бузуртанов добавил, что концепция проекта предусматривает создание предприятия мощностью до 11,9 тыс. тонн готовой продукции в год. Запуск завода позволит также создать новые рабочие места в республике с высоким уровнем безработицы.

"На предприятии будет создано более 60 рабочих мест, также завод сможет помочь местным фермерам, у которых он будет выкупать сырое молоко. Инвестор уже договорился с Ассоциацией крестьянско-фермерских хозяйств региона. Завод сможет покрыть до 100% потребности госучреждений в молочной продукции высокого качества по конкурентной цене, а также производить продукцию, которая составляет 12% от годового потребления молочной продукции только в республике", - сказал руководитель корпорации.

По его словам, инвестор намерен делать акцент именно на экологичность будущей продукции.

"Производство будет поставлено с акцентом на сохранение окружающей среды, что проявляется как в экологичности самой продукции, так и в использовании современных безотходных технологий и оборудования для ее производства. А поскольку цены на молоко в Ингушетии являются одними из самых низких в России, это позволит установить низкую цену на производимую продукцию примерно на 5-15% от средней цены на оптовом рынке молочных продуктов", - добавил Бузуртанов.