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Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Она составляет 10-15 тыс. рублей
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей. Об этом сообщил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью, опубликованном в воскресенье в "Российской газете".

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"Обычно "средний чек" составляет около 10-15 тыс. рублей. Конечно, встречаются варианты и с миллионами, но это скорее исключение из правил", - сказал он.

При этом, по словам замдиректора департамента ЦБ, сейчас фокус мошенников сместился с пенсионеров на экономически активных россиян в возрасте от 28 до 55 лет, поскольку в этом возрасте люди часто готовы тратить деньги, не сильно задумываясь о последствиях, и отчасти излишне доверяют технологиям.

Комментируя общий объем хищений, Сычев отметил, что в 2019 году "цифры будут выше", чем в 2018 году. Это связано не только с тем, что хищений стало больше, но и с тем, что метод выявления случаев мошенничества стал более точным.

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