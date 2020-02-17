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МЭР заверило Титова в отсутствии угроз для деятельности букмекеров из-за нового закона

Ранее бизнес-омбудсмен сообщал об опасениях букмекеров, которые были связаны с приказом ведомства

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Изменения в законодательстве о проведении азартных игр не затронут деятельность букмекерских пунктов. Об этом говорится в ответе Министерства экономического развития РФ на запрос уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, выдержки из которого привела ТАСС пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В декабре 2019 года Титов сообщал об опасениях букмекеров, которые были связаны с приказом Минэкономразвития "О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков", куда был включен новый код "Проведение азартных игр", предусматривающий размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон. Таким образом, до 1 января 2020 года российские регионы были обязаны привести свои правила землепользования и застройки в соответствие с новым классификатором, однако в большинстве из них этого не произошло

"Как подчеркивается в письме за подписью заместителя министра экономического развития Оксаны Тарасенко, если до приведения регламента в соответствие с классификатором на участке был установлен вид разрешенного использования, не предусмотренный классификатором, то на таком участке можно продолжать деятельность в соответствии с видом использования (за исключением случае опасности для жизни или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия)", - сказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Также в ответе министерства утверждается, что срок приведения регламентов в соответствие с классификатором отдельным федеральным законом в конце декабря продлен до 1 января 2021 года.

В Минэкономразвития добавили, что в организации букмекеров, контрольно-надзорные органы и органы исполнительной власти "будут направлены подробные разъяснения во избежание злоупотреблений и формирование неверной правоприменительной практики".

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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