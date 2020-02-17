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Пристегивание водителем ремня безопасности смогут отследить удаленно с 2022 года

В ГЛОНАСС заявили, что речь идет об обезличенных данных, поэтому штрафных санкций за непристегнутый ремень не последует

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пристегивание ремня безопасности в автомобиле можно будет отследить дистанционно через пару лет. Предполагается, что с 2022 года информация об этом будет в обязательном порядке обрабатываться платформой "Автодата" (проект по сбору автомобильных данных), об этом ТАСС сообщил официальный представитель НП "ГЛОНАСС" и НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

"Конечно же, речь идет об обезличенных данных, поэтому штрафных санкций за непристегнутый ремень не последует. Платформа "Автодата" не будет знать, кто сидит в машине и кто ее владелец. Будет лишь в общем представление о соблюдении норм безопасности. Задачи создавать "большого брата" или всевидящее око не стоит. Проблема в том, что уже сегодня эти данные собираются автомобильными дилерами, автопроизводителями, нелегальными сервисами технического обслуживания. Судьба их не известна. При условии, что платформа уже создается, данные могут начать поступать в ближайшие 2-3 года", - отметил Федосеев.

В перечень данных, которые должны стать обязательными для обработки в платформе "Автодата", также могут войти сведения о техническом состоянии автомобиля, экологические параметры и информация навигационного характера. "Автомобильные данные могут быть переданы дистанционно посредством беспроводной интернет-связи или же при подключении автомобиля через порт автодиагностики на станции техобслуживания", - уточнил собеседник агентства.

Проект платформы "Автодата" реализуется с 2019 года по поручению президента РФ.

При этом в "Автонете" напомнили, что объем российского рынка транспортной телематики в 2019 году достиг 15 млрд рублей. В ближайшее время он будет расти минимум на 10% ежегодно, уверены эксперты. "Данные, формируемые транспортными средствами - это колоссальный ресурс для экономического роста. Благодаря их обработке можно будет отслеживать динамику загрязнения окружающей среды, загруженности дорог, соблюдение требований безопасности, а также общее состояние автомобильного парка", - сообщили в " Автонете".

Проект сбора автомобильных данных

В 2019 году в России официально запущен проект платформы "Автодата" по сбору автомобильных данных. Он реализуется в целях формирования уникального в мировом масштабе массива больших данных в автомобильной сфере и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой.

Для создания платформы был сформирован межотраслевой консорциум "Автодата.Рус". Его учредителями, в частности, стали НП "ГЛОНАСС", Минпромторг и ГК "Роскосмос".

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