"Ъ": ЦБ предлагает разрешить банкам пользоваться данными ФНС для расчета доходов заемщика

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. ЦБ выступил с предложением разрешить банкам пользоваться данными Федеральной налоговой службы (ФНС) для более точного и быстрого расчета доходов физических лиц, претендующих на потребительские кредиты. Об этом в понедельник сообщает газета " Коммерсантъ " со ссылкой на проект документа, опубликованный на портале нормативных правовых актов.

По данным издания, для более точного расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), необходимого для оформления займа, требуется полная информация о сумме выплат по кредитам, а также об общем размере дохода клиента. Для корректного определения дохода ЦБ предлагает разрешить банкам "использовать при определении величины среднемесячного дохода заемщика доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС", поясняет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ. Как сообщает газета, это необходимо для повышения оперативности получения и актуальности документов, которыми кредитные организации располагают благодаря государственным информационным сервисам.

Кроме того, в документе скорректированы подходы к использованию данных на основании сведений из бюро кредитных историй (БКИ), что позволит более точно рассчитать уже имеющиеся у клиента выплаты по кредитам. Однако, если информация из кредитного отчета, предоставляемого БКИ, не дает достоверных и актуальных сведений о среднемесячных платежах заемщика, для их более точного расчета возможно использование документально подтвержденных данных.

Изданию не удалось получить оперативного комментария ФНС, от которой во многом зависит успешная реализация инициативы ЦБ. Как сообщает "Коммерсантъ", продуктивный опыт взаимодействия налоговиков и банков уже есть: с 2020 года в режиме налогового мониторинга работают шесть крупных банков России, которые открыли доступ к регистрам бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени.