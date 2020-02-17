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Инвестор начнет строительство нового терминала в аэропорту Байкал в 2020 году

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что терминал будет готов в 2021 году
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов Михаил Климентьев/ТАСС
Описание
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов
© Михаил Климентьев/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 17 февраля. /ТАСС/. Строительство нового терминала в международном аэропорту Байкал в Улан-Удэ начнется в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов.

В 2017 году аэропорт Байкал сменил собственника, ранее им была ГК "Метрополь", сейчас - владелец холдинга "Новапорт" Роман Троценко. В апреле 2018 года состоялась церемония закладки первого камня в фундамент нового терминала. Тогда сообщалось, что "Новапорт" планирует инвестировать в проект около 2 млрд рублей.

"Сейчас идет проектирование, во втором квартале инвестор должен выйти с экспертизой проектных работ. В этом году начнется стройка, в 2021 году у нас будет новый терминал", - сказал глава региона.

Ранее в Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии сообщали, что в результате работ площадь аэровокзального комплекса аэропорта будет увеличена на 30% - с 5 тыс. кв. м. до 6,5 тыс. кв. м. Также планируется капитальный ремонт действующего терминала "с изменением дизайна под международные перевозки". По данным коммерческого директора аэропорта Байкал Дмитрия Гармаева, пассажиропоток в воздушной гавани Улан-Удэ в 2019 году вырос по сравнению с показателем 2018 года на 27% и составил около 478,5 тыс. человек. Самые популярные направления - Москва, Иркутск, Новосибирск. Авиаперевозчики, осуществляющие рейсы в Улан-Удэ, - S7, "Победа", "Смартавиа", "Якутия", "Ираэро", "Ангара", "СИЛА", "Hunnu Air" (Монголия), "Икар".

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.

В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В России такой статус имеют аэропорты Владивостока, Сочи и Калининграда. В 2018 году рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичДальний Восток
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