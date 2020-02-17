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Иностранные инвестиции в экономику Китая в январе выросли до $12,68 млрд

Опубликованные показатели не учитывают перемещение средств в банковской сфере, на рынке ценных бумаг и в области страхования

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Китай в январе текущего года привлек иностранные инвестиции на сумму $12,68 млрд, что на 2,2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщило в понедельник Министерство коммерции КНР.

Согласно докладу, опубликованному на сайте ведомства, динамика в целом сохранила тенденцию последних месяцев 2019 года. В документе уточняется, что показатели не учитывают перемещение средств в банковской сфере, на рынке ценных бумаг и в области страхования.

Объем поступлений зарубежного капитала в высокотехнологичные отрасли китайской промышленности за минувший месяц возрос на 27,9%, до 31,35 млрд юаней (около $4,49 млрд по текущему курсу). Инвестиции в передовое наукоемкое производство составили 8,4 млрд юаней (примерно $1,2 млрд). Капиталовложения иностранцев в услуги сферы новейших технологий Китая повысились на 45,5%, до 22,95 млрд юаней (около $3,28 млрд).

Капиталовложения в фармацевтику повысились на 10,5%, в медицинское оборудование - на 118,9%, в телекоммуникационные услуги - на 56,6%, в научные исследования и новейшие разработки - на 39,2%.

Согласно докладу, основная часть инвестиций в экономику материкового Китая в январе поступала из Сингапура (рост на 40,6%), Республики Корея (157,1%) и Японии (50,2%). Приток капитала из государств-членов инициативы "Один пояс - один путь", а также участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии увеличился на 31,3% и 44,8% соответственно.

Теги
ЯпонияСингапурКитайРеспублика Корея
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