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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: японские автоконцерны возобновляют производство на заводах в Китае

Оно было остановлено из-за вспышки нового коронавируса

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Японские автоконцерны в понедельник начали возобновлять работу своих заводов в Китае, которые были остановлены из-за вспышки нового коронавируса. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его сведениям, предприятия в городах Чанчунь и Гуанчжоу перезапустила компания Toyota Motor. Производитель ранее планировал возобновить работу своих заводов в КНР в самом начале февраля после выходных по случаю лунного Нового года, затем отложила до 10 февраля, однако ситуация в Китае в связи со вспышкой коронавируса не улучшилась, и сроки были вновь перенесены.

Другой японский концерн Mazda в понедельник также запустил завод в городе Нанкин.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 1,7 тыс., выздоровели свыше 10,8 тыс., инфицированы 70,5 тыс. человек.

Теги
ЯпонияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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