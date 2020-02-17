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В ФАС сообщили о высоких ценах на некоторые овощи в Хабаровском крае и Еврейской АО

Стоимость продукции увеличилась из-за замещения поставки китайских овощей на продукцию из более дальних от ДФО стран, в частности, Турции и Азербайджана

ТАСС, 17 февраля. Стоимость некоторых овощей в Хабаровском крае и Еврейской автономной области держится высокой из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в региональных управлениях ФАС.

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В начале февраля вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения. По данным полпредства, в СМИ стала появляться информация о необоснованном повышении цен на продукты питания из-за временного ограничения движения через пункты пропуска на участках границы России с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.

"В первые дни после закрытия границ цены на огурцы, помидоры, сладкий перец в Хабаровском крае поднялись примерно в два-три раза, затем немного снизились, но в настоящее время превышают обычные в полтора раза", - сказал представитель УФАС по Хабаровскому краю.

От отметил, что предприниматели замещают поставки китайских овощей на продукцию из других стран, в частности, Турции, Азербайджана, а также из регионов РФ. "Однако эти поставки недешевы, с учетом расположения края, соответственно, стоимость продукции для потребителя выше", - сказал представитель управления. В торговых сетях Хабаровска сейчас мало помидоров и огурцов, стоимость помидоров достигает 400-700 рублей за килограмм. В некоторых магазинах отмечается плохое качество предлагаемых овощей - помидоры с трещинами и в темных пятнах, огурцы сморщенные и мягкие.

"Нам поступают жалобы от людей на высокие цены на овощи, мы запрашиваем информацию у сетей, будем решать, какие меры применять, если будет установлен необоснованный рост", - сказали в УФАС России по краю. Как ранее сообщали ТАСС в управлении торговли Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края, из Китая до настоящего времени в регион завозили порядка 10% реализуемого картофеля, капусты и свеклы, до 40% моркови и лука, до 80% свежих огурцов, до 90% свежих помидоров и до 100% свежего сладкого перца.

В УФАС по Еврейской АО ТАСС сообщили, что в области пока наблюдается рост цен на помидоры. По итогам прошлой недели стоимость увеличилась на 11%.

Теги
РоссияХабаровский край
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