Роскосмос не может погасить 20 млрд рублей долга из-за судов по Восточному

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Роскосмос не сможет погасить часть просроченной дебиторской задолженности в размере 20 млрд рублей, пока продолжаются суды, связанные с нарушениями при строительстве первой очереди космодрома Восточный. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

По его словам, сейчас просроченная дебиторская задолженность составляет 35 млрд рублей. "Из этих 35 млрд порядка 20 млрд рублей - это просроченная дебиторская задолженность по первой очереди строительства космодрома Восточный, которая может быть урегулирована только по результатам судебных разбирательств", - отметил Овчинников.

Первый замгендиректора Роскосмоса пояснил, что "напрямую влиять на сокращение этой задолженности госкорпорация не может". Еще около 15 млрд Роскосмос планирует погасить "в ближайшие год-два".

Ранее гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что просроченная задолженность предприятий Роскосмоса была в 2019 году снижена с 45 млрд рублей до 35 млрд рублей. По его словам, у предприятий наблюдается хорошая динамика, которую важно закрепить в 2020 году. Рогозин уточнил, что госкорпорация становится все более эффективной организацией.

Космодром Восточный в Амурской области - первый национальный космодром России гражданского назначения. Полномасштабные строительные работы по созданию его инфраструктуры и технологических объектов начались в 2012 году. Строительство космодрома сопровождалось многочисленными проблемами: по данным Генпрокуратуры, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тысяч различных нарушений, возбуждены 140 уголовных дел.