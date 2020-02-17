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Продажа акций Сбербанка правительству
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Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму

Как ожидается, пакет Банка России в размере 50% плюс одна акция будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России". Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил ТАСС, что закон предусматривающий выход Банка России из капитала Сбербанка, может быть принят Госдумой в весеннюю сессию, в этом случае не потребуется принимать отдельный закон о перечислении дивидендов Сбербанка в бюджет.

Минфин 11 февраля сообщил, что совместно с Банком России разработан законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет Банка России в размере 50% плюс одна акция будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

Планируется, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке будет направлен в бюджет РФ для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Теги
РоссияПродажа акций Сбербанка правительству
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