Врио гендиректора "Вымпелкома" назначили Виктора Бирюкова

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент "Вымпелкома" (бренд "Билайн") по юридическим вопросам и корпоративным отношениям Виктор Бирюков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора компании. Об этом говорится в сообщении оператора.

Ранее совет директоров "Вымпелкома" проголосовал за прекращение в конце июня 2020 года полномочий генерального директора Василя Лацанича, который был назначен на эту должность в начале 2018 года сроком на три года. В компании отмечали, что ведут поиск кандидата на замещение данной позиции.

В пресс-службе "Билайна" пояснили, что назначение врио в данном случае - это "стандартные действия, предусмотренные корпоративными правилами и процедурами". Бирюков при этом продолжит работать на должности исполнительного вице-президента.

В 2016 году Бирюков присоединился "Вымпелкому" в качестве директора по юридическим вопросам региона Евразия. В феврале 2017 года был назначен на должность исполнительного вице-президента по юридическим вопросам и корпоративным отношениям компании.