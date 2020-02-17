"Роснефть" планирует к 2022 году добывать свыше 100 млрд куб. м газа в год

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Компания "Роснефть" планирует нарастить добычу газа и добывать ежегодно свыше 100 млрд кубометров, сообщил журналистам топ-менеджер компании.

"Компания изменяет структуру производства в пользу более экологически чистых продуктов, увеличивая добычу газа и его долю. К 2022 году добыча газа составит свыше 100 млрд кубометров в год", - сказал он.

С 2013 года по 2018 год компания нарастила добычу газа с 38,2 млрд до 67,3 млрд кубометров.

Добыча газа в 2018 году снизилась на 1,7%, до 67,26 млрд кубометров. Добыча газа за 9 месяцев 2019 года уменьшилась на 0,4%, до 49,73 млрд кубометров.