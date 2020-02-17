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"ИрАэро" откроет в летнем расписании прямые рейсы в Симферополь из восьми городов России

Полеты будут осуществляться из Брянска, Москвы, Кирова, Курска, Оренбурга, Пензы, Уфы и Челябинска

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" приступит летом 2020 года к выполнению полетов в Симферополь из восьми городов России - Брянска, Москвы (Домодедово), Кирова, Курска, Оренбурга, Пензы, Уфы и Челябинска, сообщила в понедельник пресс-служба авиакомпании.

"Летнее расписание нашей авиакомпании будет максимально "курортным". Крым стал настоящей туристической Меккой для россиян, поэтому мы значительно расширяем географию полетов из Симферополя и запускаем прямые рейсы сразу в восемь городов России", - цитирует гендиректора авиакомпании "ИрАэро" Юрия Лапина пресс-служба.

В 2019 году у авиакомпании были полеты в Симферополь из Москвы, и рейсы показали практически стопроцентную загрузку. Руководство "ИрАэро" рассчитывает, что новые рейсы позволят компенсировать спад объема пассажирских перевозок, который был вызван закрытием полетов в Китай из-за коронавируса.

Компания "ИрАэро" основана в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет рейсы более чем в 40 городов России.

Теги
РоссияИркутская область
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