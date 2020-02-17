"Нафтогаз" подтвердил сумму компенсации за потерю активов в Крыму

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз" подала ответ на встречное заявление России о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге за потерю имущества в Крыму.

"Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконным экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году, - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в $8 млрд", - сообщила компания в понедельник в Twitter.

Ранее, 10 февраля, об этой сумме уже заявлял исполнительный директор компании Юрий Витренко.