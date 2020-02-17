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Пассажиропоток городской электрички в Ростове-на-Дону вырос на 13%

В 2019 году внутригородские поезда перевезли 166 тыс. человек

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток во внутригородских поездах в Ростове-на-Дону по итогам 2019 года вырос на 13%, в сравнении с предыдущим годом, и составил 166 тыс. человек, следует из сообщения РЖД.

Проект "Городская электричка" реализуется ОАО "РЖД" совместно с правительством Ростовской области с марта 2016 года. В настоящее время пять маршрутов Ростовской городской электрички охватывают 18 остановочных пунктов.

В 2020 году развитие проекта продолжится. Планируется реконструкция пассажирских платформ на остановочных пунктах Октября и Микояна. На эти цели ОАО "РЖД" направит 100 млн рублей.

Теги
РоссияРостовская область
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