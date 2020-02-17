СП с участием Eni и "Лукойла" открыло новые запасы нефти на Блоке 10 в Мексике

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Новые запасы нефти, по предварительным данным, объемом до 300 млн баррелей обнаружены на поисковом объекте Saasken Блока 10, который разрабатывает совместное предприятие итальянской Eni, российского "Лукойла" и британской Capricorn, говорится в сообщении Eni.

Сообщается, что скважина была пробурена в 65 км от побережья, обнаружена нефть высокого качества в залежах нижнего плиоцена и верхнего миоцена. Потенциал добычи оценивается в 10 ты. баррелей в сутки.

"Лукойл" вошел в Блок 10 в ноябре 2018 года. Российской компании в этом СП принадлежит 20%, Eni (оператор) - 65%, Capricorn - 15%. Помимо этого, российская компания участвует еще в нескольких мексиканских проектах как самостоятельно, так и совместно с Eni.

В марте 2018 года "Лукойл" в составе консорциума с Eni выиграл право на заключение контракта в отношении Блока 28. Доля "Лукойла" в консорциуме составит 25%, Eni (оператор) - 75%. Блок расположен на шельфе Мексиканского залива на глубине от 20 до 500 м.

В 2015 году "Лукойл" в Мексике вошел в проект разработки блока "Аматитлан". До этого, в январе 2014 года, "Лукойл" заключил с мексиканской компанией Pemex соглашение о сотрудничестве, заложившее основы совместной работы двух компаний в области разведки и добычи нефти.