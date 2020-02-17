Пекинский автосалон перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 17 ферваля. Организаторы Пекинского автосалона объявили о переносе сроков его проведения из-за угрозы распространения нового коронавируса.

"Автосалон, запланированный на период с 21 по 30 апреля, перенесен на более позднее время для защиты участников и гостей выставки от эпидемии [болезни, вызванной коронавирусом]", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте салона. Отмечается, что "новая дата проведения будет объявлена позднее".

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. Согласно последним данным, количество летальных исходов в Китае приближается к 1,8 тысячи, выздоровели свыше 10,8 тысячи, число зараженных превысило 70,5 тыс. человек.