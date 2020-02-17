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Путин 17 февраля встретится с Борисовым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что они обсудят вопросы ТЭК и ОПК

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, на которой будут обсуждаться текущие вопросы в области топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента спокойный день, день обычных встреч и совещаний. В основном они носят рабочий и непубличный характер. Из открытого: президент примет вице-премьера Юрия Борисова", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что в составе нового правительства у Борисова был расширен круг обязанностей. "К оборонке, к ВПК у него еще добавился нефтяной сектор, энергетика. Поэтому, там широкий круг вопросов планируется обсудить по сфере занятости этого вице-премьера", - уточнил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБорисов, Юрий Иванович
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