{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Литва в последней инстанции проиграла спор с "Газпромом" на €1,4 млрд

Тяжба Литвы с российской компанией продолжалась почти восемь лет

ВИЛЬНЮС, 17 февраля. /ТАСС/. Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере €1,4 млрд. Об этом сообщило в понедельник министерство энергетики республики.

"Верховный суд Швеции отклонил просьбу Литвы о пересмотре неблагоприятного для нас решения апелляционного суда этой страны, который оставил без изменения постановление Стокгольмского арбитража 2016 года", - отметило ведомство.

Тяжба Литвы с российским концерном продолжалась почти восемь лет. В Вильнюсе заявляли, что, пользуясь своим монопольным положением на литовском рынке природного газа, "Газпром" якобы назначал в 2004-2012 годах за импортированное сырье несправедливую цену. Доказать это в судебных инстанциях не удалось.

Как проинформировало Минэнерго Литвы, судебные издержки составили €10,5 млн.

Теги
ЛитваРоссия
Реклама на ТАСС
Правительство одобрило четыре законопроекта для реализации проектов в Арктике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС