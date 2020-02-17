Омская область почти в два раза увеличила субсидирование межрегиональных авиарейсов

ОМСК, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство Омской области в 2020 году выделило на субсидирование межрегиональных авиарейсов 150 млн рублей, сообщил в понедельник ТАСС начальник управления транспорта регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Лазуткин.

"На этот год, на весь период, выделено 150 млн рублей", - сказал он.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков сообщал, что пассажиропоток аэропорта Омск-Центральный вырос в 2019 году на рекордный среди всех российских аэропортов показатель в 24% (было обслужено более 1,3 млн пассажиров). По словам главы региона, это произошло в том числе благодаря активному развитию межрегиональных рейсов, которые субсидирует правительство региона.

В 2019 году на эти цели в бюджете Омской области было заложено 82,5 млн рублей. Как отметил представитель министерства, власти региона активно участвуют в развитии межрегиональных перелетов. В этом году уже субсидируются авиарейсы из Омска в Казань, Ростов-на-Дону, Новокузнецк, Екатеринбург, Новый Уренгой, Салехард, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Тюмень.

По словам Лазуткина, в мае для омских туристов будет запущен рейс в Горно-Алтайск. Он призван заменить рейс в Новокузнецк, где расположен один из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. Регион также планирует субсидировать рейс в Барнаул, но пока это направление не получило одобрение Росавиации.