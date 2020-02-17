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Новейший военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле

Как сообщали в марте 2019 года в пресс-службе ПАО "Ильюшин", первый полет Ил-112В прошел успешно

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 17 февраля. /ТАСС/. Серийное производство российского новейшего военно-транспортного самолета Ил-112 запустят на Воронежском заводе. Планируется, что опытный образец снова поднимут в воздух в апреле, сообщил в понедельник глава ПАО "Ил" Юрий Грудинин.

"Мы... идем на сертификацию транспортных самолетов Ил-76 , Ил-114-300, Ил-112, производство которого сейчас планируется. В апреле месяце поднимаем первую машину Ил-112 на Воронежском заводе, тут же организовываем серийное производство самолета Ил-112 на Воронежском предприятии", - сказал он в ходе совещания по развитию кадрового потенциала предприятий высокотехнологичной промышленности в Таганроге.

Грудинин добавил, что все эти самолеты будут сертифицироваться по гражданским нормам.

Как сообщали в марте 2019 года в пресс-службе ПАО "Ильюшин", первый полет Ил-112В прошел успешно.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. Он способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники, вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.

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