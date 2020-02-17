Новак и министр нефти Ирана обсудили Венское соглашение

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак обсудил по телефону с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане сделку ОПЕК+. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

"В ходе беседы министры обсудили текущую ситуацию на рынке нефти и взаимодействие в формате ОПЕК+", - говорится в сообщении.

На начало марта запланирована очередная встреча ОПЕК+, на которой будет рассматриваться будущее сделки по сокращению добычи, а также возможные меры по балансировке рынка нефти из-за ситуации с коронавирусом.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о совместном регулировании добычи нефти с 2017 года. За это время оно продлевалось несколько раз. Страны устанавливают квоты по добыче в зависимости от ситуации на рынке, они действуют три-девять месяцев. Нынешнее соглашение действует до 31 марта 2020 года.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ провел в Вене экстренное совещание, на котором рекомендовал усилить сокращение добычи на второй квартал на 600 тыс. баррелей в сутки, а в целом нынешнее сокращение продлить до конца 2020 года. Россия предложение пока не поддержала, запросив время на внутренние консультации. Встреча ОПЕК и ОПЕК+ запланирована на 5-6 марта.