Сертификационные испытания пассажирского самолета Ил-96-400М начнутся в 2021 году

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 17 февраля. /ТАСС/. Сертификационные испытания нового широкофюзеляжного пассажирского самолета Ил-96-400М начнутся в 2021 году. Об этом сообщил в понедельник на выездном заседании экспертного совета по авиационной промышленности при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству гендиректор предприятия "Ил" Юрий Грудинин.

"Самолет Ил-96-400М - новый, который позиционируем как отечественный широкофюзеляжный самолет для перевозки почти 400 пассажиров <...> На следующий год он будет приступать к сертификационным испытаниям", - сказал Грудинин.

Самолет Ил-96-400М полностью состоит из российских комплектующих, на нем будут установлены двигатели отечественного производства ПС-90А1. При этом пассажирский салон может быть выполнен в трех вариантах: трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел соответственно. Также возможен чартерный вариант в одноклассном исполнении на 402 места.