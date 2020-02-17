{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сертификационные испытания пассажирского самолета Ил-96-400М начнутся в 2021 году

Самолет полностью состоит из российских комплектующих, на нем будут установлены двигатели отечественного производства ПС-90А1

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 17 февраля. /ТАСС/. Сертификационные испытания нового широкофюзеляжного пассажирского самолета Ил-96-400М начнутся в 2021 году. Об этом сообщил в понедельник на выездном заседании экспертного совета по авиационной промышленности при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству гендиректор предприятия "Ил" Юрий Грудинин.

"Самолет Ил-96-400М - новый, который позиционируем как отечественный широкофюзеляжный самолет для перевозки почти 400 пассажиров <...> На следующий год он будет приступать к сертификационным испытаниям", - сказал Грудинин.

Самолет Ил-96-400М полностью состоит из российских комплектующих, на нем будут установлены двигатели отечественного производства ПС-90А1. При этом пассажирский салон может быть выполнен в трех вариантах: трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел соответственно. Также возможен чартерный вариант в одноклассном исполнении на 402 места.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Правительство одобрило четыре законопроекта для реализации проектов в Арктике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС