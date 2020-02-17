"Мираторг" начал поставки говядины в Бразилию

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Агрохолдинг "Мираторг" первым среди российских производителей приступил к поставкам говядины в Бразилию, партия из 13 тонн продукции будет направлена в адрес гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa) страны. Об этом говорится в сообщении компании.

"Стратегия компании направлена на рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособной по цене и востребованной на мировых рынках", - прокомментировал президент "Мираторга" Виктор Линник, слова которого приводятся в сообщении. При этом он добавил, что при планировании поставок компания учитывает особенности культуры питания в странах-импортерах.

"Мираторг" поставляет мясо в почти 30 стран, в том числе страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Африки, Таможенного союза и СНГ.

О компании

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из крупнейших производителей свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке. Компания осуществляет деятельность в 19 регионах.

Инвестиции "Мираторга" в межрегиональный проект по производству крупного рогатого скота (КРС) превышают 114 млрд рублей - в шести регионах РФ построены 97 ферм КРС, а совокупное поголовье превышает 700 тыс. животных. Производственная цепочка включает растениеводческий дивизион, фермы КРС, площадки зернового откорма (фидлоты) и комплекс по убою и глубокой переработке КРС мощностью 500 тыс. голов в год. В 2019 году компания произвела свыше 137 тыс. тонн говядины.