SberCloud предоставит мощности суперкомпьютера Christofari Оренбургской области

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области, Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud подписали меморандум о сотрудничестве, которое предполагает предоставление мощностей суперкомпьютера Christofari для работы вузов и научных организаций региона. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Меморандум о сотрудничестве подписали председатель Поволжского банка ПАО "Сбербанк" Александр Анащенко, генеральный директор SberCloud Евгений Колбин и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Суперкомпьютер будет использоваться для решения задач машинного и глубокого обучения моделей искусственного интеллекта. В частности, эти мощности будут предоставляться оренбургским вузам и научным организациям.

"Стороны планируют совместно развивать технологии искусственного интеллекта на базе мощностей суперкомпьютера Christofari и уникального аппаратно-программного комплекса AI Cloud, доступного пользователям из облака SberCloud. Также в рамках заключенного соглашения SberCloud предоставит правительству Оренбургской области облачный центр обработки данных - передовую облачную IT-инфраструктуру, использование которой увеличит эффективность работы государственных предприятий и организаций, сократит затраты на содержание IT-систем области и ускорит цифровую трансформацию всего региона", - пояснили в пресс-службе SberCloud.

По словам Анащенко, использование суперкомпьютера Christofari в учебных целях даст возможность студентам и ученым оренбургских вузов получать актуальные знания и развиваться в сфере искусственного интеллекта, а с такой научной базой будет расти и цифровой потенциал региона. В свою очередь Паслер добавил, что подобные решения позволят вузам и колледжам на новом уровне работать с большими данными и искусственным интеллектом, что будет способствовать подготовке кадров для цифровой экономики, в которых нуждается регион.

"Подписанный меморандум важен не только для сторон - участников, но и для российского рынка облаков в целом, поскольку он символизирует собой новый этап в продвижении облачных технологий в стране. То, что Оренбургская область заключила соглашение со SberCloud, означает, что правительство области хорошо понимает все преимущества использования современных облачных решений и других передовых информационных технологий и подает наглядный пример коммерческим организациям Оренбургской области и другим регионам", - рассказал Колбин.

О суперкомпьютере

Christofari - единственный российский суперкомпьютер, созданный специально для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Его мощности позволяют обучать программные модели, основанные на сложных нейронных сетях, в рекордно короткие сроки. Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики - нефтегазовой, электроэнергетике, тяжелой промышленности, медицине, телекоммуникациях, ритейле и финансовом секторе.

Суперкомпьютер, созданный специалистами Сбербанка и SberCloud, имеет эффективную производительность 6,7 петафлопс. Он состоит из кластеров NVIDIA DGX-2, самых производительных в мире при решении задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Специализированные вычислительные системы для ускорения новых типов нейронных сетей в сочетании с масштабируемой архитектурой позволяют эффективно работать с большими и сложными моделями, причем скорость обучения нейросетей возрастает кратно.