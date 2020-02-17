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Менее 0,1% интернет-посылок превышали порог беспошлинного ввоза в Россию в 2019 году

В ФТС сообщили, что только 0,07% посылок попадали под платежи

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Менее 0,1% посылок из зарубежных магазинов превышали порог беспошлинного ввоза в РФ в 2019 году, сообщил первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов на пресс-конференции в ТАСС.

Он уточнил, что в прошлом году "Почтой России" было ввезено 332 млн интернет-посылок, экспресс-перевозчиками - 8,3 млн.

"В прошлом году только 0,07% посылок из трехсот с лишним миллионов попадали под платежи. В этом году 0,2% посылок попадает под платежи. Средний платеж по этому году составил меньше 2 тыс. рублей", - отметил Давыдов.

С 1 января 2020 года порог беспошлинного ввоза для россиян снизился до €200 и 31 кг за одну посылку. Если посылка, заказанная в иностранном интернет-магазине, стоит дороже, покупатель должен будет заплатить 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за кг перевеса.

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