Комитет Госдумы одобрил законопроект об инициативном бюджетировании

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне. Документ инициирован членами Совета Федерации Андреем Турчаком и Олегом Мельниченко, а также главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым. Комитет является соисполнителем по законопроекту.

В ходе заседании Совета по развитию местного самоуправления 30 января президент РФ Владимир Путин выразил готовность поддержать законопроект о внедрении инициативного бюджетирования во всех регионах РФ.

"Законопроектом предлагается внести в федеральный закон от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" изменения, направленные на установление правовых основ внесения инициативной группой проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов) в местную администрацию соответствующего муниципального образования, порядка работы местной администрации с поступившими инициативными проектами, их конкурсного отбора при наличии конкурирующих проектов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, инициативный проект должен содержать постановку проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей муниципального образования (или его части), описание ожидаемых результатов реализации, предварительный расчет расходов и планируемые сроки реализации.

"Главной целью законопроекта является создание правовых основ для развития практики реализации проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов) на муниципальном уровне, реализуемых в разных формах в большинстве субъектов РФ", - отмечают авторы инициативы. По их словам, действующее правовое регулирование на уровне субъектов РФ характеризуется "значительным разнообразием применяемых подходов, что затрудняет установление единых правовых норм на федеральном уровне".

Принятие законопроекта будет способствовать активизации участия граждан в решении приоритетных для жителей муниципальных образований проблем, развитию общественной инфраструктуры за счет вовлечения граждан в решение вопросов социально-экономического развития своей территории, а также повышению эффективности и рациональности использования бюджетных средств, считают авторы документа.