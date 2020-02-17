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Российским регионам могут дать право ужесточать требования к площади кафе в жилых домах

Федеральная норма площади зала обслуживания в кафе и барах останется прежней - 20 кв. метров

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Субъекты РФ могут получить право увеличивать норму о минимальной площади зала обслуживания посетителей в заведениях общепита, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах. Соответствующее положение содержится в тексте поправки ко второму чтению законопроекта о запрете продажи алкоголя в маленьких кафе в многоквартирных домах.

Авторами инициативы выступили депутаты-единороссы - члены фракционной рабочей группы по доработке документа ко второму чтению. "Субъекты РФ вправе устанавливать законом субъекта РФ дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания)", - говорится в поправке, копия которой имеется в распоряжении ТАСС.

При этом федеральная норма площади зала обслуживания таких заведений остается на прежнем уровне - 20 кв. м.

Законодатели также планируют конкретизировать определение "площадь зала обслуживания посетителей". Под ней предлагается понимать "площадь специально оборудованных помещений объекта организации общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов".

Законопроект был инициирован группой депутатов фракции "Единая Россия" и внесен в нижнюю палату в марте 2018 года. Госдума приняла документ в первом чтении 24 сентября прошлого года. Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. В частности, кабмин отмечал, что "установление дополнительного условия по ограничению площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных хозяйствующих субъектов".

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