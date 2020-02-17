Правительство на этой неделе внесет в Госдуму поправки в бюджет

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ внесет в Госдуму на текущей неделе поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, связанные с финансовым обеспечением исполнения послания президента Федеральному собранию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе заседания комитета.

"Думаю, что на этой неделе к нам поступят поправки к федеральному бюджету, связанные с посланием президента", - сказал он.

По словам Макарова, необходимо уже в среду обратиться к совету Думы, чтобы комитет смог продолжить работу над поправками в бюджет на следующей неделе, которая является региональной и в течение которой, согласно регламенту, заседание комитетов не проводятся.

Глава комитета напомнил, что согласно Бюджетному кодексу, поправки к федеральному бюджету рассматриваются в течение 25 дней. "С учетом того, что очень многие вопросы у нас с вами отнесены к тому, что должны вступить в силу с 1 января (2020 года), то есть обратная сила, это вопрос скорости нашей работы, это вопрос - как быстро люди получат деньги", - отметил Макаров.